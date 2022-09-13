Протягом 12 вересня на південному напрямку знищено 59 окупантів, 1 танк, 5 гаубиць, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України 12 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контрольована.

Сили оборони продовжують ведення активних дій та відтискання ворога вздовж всієї лінії фронту. Ворог продовжує намагання підтягнути запаси боєприпасів та резервів живої сили, вишукує альтернативні шляхи доставки озброєння та техніки.

Протягом бойового дня веденням штурмових дій у напрямках з Тернових Под на Любомирівку та із Чкалового на Безіменне противник намагався покращити тактичне положення силами від двох взводів до роти за підтримки танків. В обох випадках успіху не мав, зазнав втрат та відступив.

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Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські та мінометні обстріли наших позицій, ворожа авіація нанесла 15 ударів.

Незважаючи на це, наші підрозділи утримують займані рубежі, відповідають вогневим ураженням та відбивають спроби противника покращити тактичне положення.

Нашою авіацією нанесено 2 удари по силах противника в районі Новопетрівки на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 300 вогневих завдань.

Ураження спрямовувалися на 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління, станцію радіоелектронной боротьби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог зазнає втрат і відступає. Протягом 10 вересня знищено 80 рашистів, 8 танків, 1 гаубиця, 3 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"

Для розвіювання окупаційних міфів про відновлення мостів, вогневим контролем, застосованим по Антонівському мосту, вкотре було закріплено його непридатність до використання.

Ворог втратив 59 рашистів, танк, 5 гаубиціь152-го калібру, в тому числі і самохідних - "Мста-Б" і "Мста-С", командно-штабну машину і машину управління, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки.

В Чорному морі, поблизу узбережжя ТОТ АР Крим маневрують 12 бойових кораблів, серед яких 4 носії понад 30 крилатих "Калібрів".

Враховуючи імовірну активізацію ворожої агресії відносно цивільних об'єктів та інфраструктури, будьте пильними і мудрими, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій при повітряній тривозі, не наближайтеся до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі і в прикордонні, довіряйте тільки офіційним достовірним джерелам інформації, вірте в сили оборони й нашу спільну Перемогу"

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