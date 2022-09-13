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У Миколаєві в ніч на 13 вересня під час повітряної тривоги пролунали вибухи

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У Миколаєві в ніч на 13 вересня під час повітряної тривоги пролунали вибухи
У Миколаєві в ніч на 13 вересня пролунали звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

За даними ЗМІ, у Миколаєві чули звуки вибухів близько 01:26 години. Сталося це через декілька хвилин після сигнали про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

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Топ коментарі

  • Slava Bortok
    бред не надо писать не будет снятия санкций без
    капитуляции
    демилитаризации
    депутнинизации всей кацапии - путлеру сейчас нужно только об одном думать о своей шкуре что бы в живых остаться
  • Дмитро Карпенко
    путин сейчас думает как выйти из войны чтобы остаться при власти.

    Как бы он мог это сделать.

    Сейчас вступит в силу нефтевое эмбарго, зарплаты россиян упадут с 500 долларов до 250. Народ будет недоволен.

    И тогда путин может объявить россиянам, что запад предлагает снять с россии санкции в обмен на вывод войск из Украины, включительно с крымом.

    И тогда они могут разделить своих телевизионных пропагандистов на 2 группы: одни будут говорить, что выводить войска не стоит, другие будут выступать за возобновление отношений с западом.

    Потом они могут провести псевдо-опрос среди населения и объявить, что 70% россиян за возобновление отношений с западом, за снятие эмбарго и за восстановление зарплат в 500 долларов.

    Можно вину за проваленную "спецоперацию" свалить на суркова, нескольких генералов и отправить их в отставку.

    путин даже может поставить вместо себя уже какого-то молодого ставленника, а сам свалить на счастливую спокойную пенсию в китай.
  • Микола Мазуренко
    Взяв і обрізав фантазеру крила.Ти чого такий злий?
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