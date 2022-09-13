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Минулої доби росіяни обстріляли з артилерії, мінометів і САУ Есманську й Шалигінську громади Сумщини

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Минулої доби росіяни обстріляли з артилерії, мінометів і САУ Есманську й Шалигінську громади Сумщини
Минулої доби росіяни обстріляли Есманську і Шалигінську громади Сумської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

По Есманській громаді було 18 прильотів зі ствольної артилерії протягом дня та ще 17 мінометних.

По Шалигінській громаді – 6 ворожих прильотів із САУ.

Крім того, було 6 черг із крупнокаліберного кулемета по територіях громади з боку Росії.

"Ці обстріли у Шосткинському районі минули без руйнувань та жертв", – зазначив Живицький.

Також читайте: Росіяни вранці обстріляли Сумщину з міноментів, - ОВА

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Топ коментарі

  • Olexa Pluzh
    В мене видає як вересневий. Сере в кожній гілці.
  • Оксана Фесенко
    Тому що можуть
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    хохли! а ви й далі обирайте собі начальників за принципом "абинеукраїнець" 👇

    bamr

    @bamr69

    ·

    1 ч

    Вчера в 14:00 народный депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион и прошёл паспортный контроль через проход для граждан Израиля, использовав соответственно паспорт гражданина Израиля.
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