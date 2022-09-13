Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах

На кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня спостерігається загострення ситуації. Держави вже обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Азербайджану.

В азербайджанському оборонному відомстві зазначили, що збройні сили Вірменії здійснили широкомасштабні диверсії на Дашкасанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.

Вказується, що вірменські ДРГ у темний час доби замінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та дорогами постачання в різних напрямках.

"У результаті вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам відбувся бій", - вказали у Міноборони Азербайджану.

Там також зазначили, що є втрати з обох сторін.

Дії збройних сил Вірменії у Баку назвали провокаціями, які несуть військову загрозу щодо суверенітету країни.

"Вживаються необхідні заходи для придушення вогневих точок збройних сил Вірменії та недопущення розширення масштабів військового конфлікту", - додали в азербайджанському міністерстві оборони.

Своєю чергою у Міноборони Вірменії кажуть, що Азербайджан відкрив вогонь з артилерії та великокаліберної зброї у бік населених пунктів Горіс, Сотк та Джермук.

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