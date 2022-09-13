Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Азербайджану.
В азербайджанському оборонному відомстві зазначили, що збройні сили Вірменії здійснили широкомасштабні диверсії на Дашкасанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.
Вказується, що вірменські ДРГ у темний час доби замінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та дорогами постачання в різних напрямках.
"У результаті вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам відбувся бій", - вказали у Міноборони Азербайджану.
Там також зазначили, що є втрати з обох сторін.
Дії збройних сил Вірменії у Баку назвали провокаціями, які несуть військову загрозу щодо суверенітету країни.
"Вживаються необхідні заходи для придушення вогневих точок збройних сил Вірменії та недопущення розширення масштабів військового конфлікту", - додали в азербайджанському міністерстві оборони.
Своєю чергою у Міноборони Вірменії кажуть, що Азербайджан відкрив вогонь з артилерії та великокаліберної зброї у бік населених пунктів Горіс, Сотк та Джермук.