Російські війська залишили Киселівку на Херсонщині, що є оперативно важливим пунктом, - ISW

Російські війська залишили Киселівку – оперативно важливий пункт у Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Контрнаступ України на півдні продовжує спричиняти значний вплив на моральний стан і військовий потенціал Росії на Півдні України.

Супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій, що узгоджується з чутками про те, що війська так званої Донецької Народної Республіки ("ДНР") залишили Киселівку та відійшли назад у бік річки Дніпро.

Як зазначається, Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, крайньою частиною Херсонщини.

Очевидне відведення російських військ із цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західну околицю міста Херсона та свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям.

Успіх останніх українських контрнаступальних операцій може вплинути на бажання і здатність російського військового командування своєчасно використовувати новосформовані добровольчі підрозділи в Україні.

У Генштабі України повідомили, що російське військове командування призупинило відправку нових, уже сформованих підрозділів в Україну.

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Ключові висновки аналітиків ISW: