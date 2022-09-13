Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Російські війська залишили Киселівку на Херсонщині, що є оперативно важливим пунктом, - ISW

25 34420
Російські війська залишили Киселівку на Херсонщині, що є оперативно важливим пунктом, - ISW
Російські війська залишили Киселівку – оперативно важливий пункт у Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Контрнаступ України на півдні продовжує спричиняти значний вплив на моральний стан і військовий потенціал Росії на Півдні України.

Супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій, що узгоджується з чутками про те, що війська так званої Донецької Народної Республіки ("ДНР") залишили Киселівку та відійшли назад у бік річки Дніпро.

Як зазначається, Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, крайньою частиною Херсонщини.

Очевидне відведення російських військ із цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західну околицю міста Херсона та свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям.

Успіх останніх українських контрнаступальних операцій може вплинути на бажання і здатність російського військового командування своєчасно використовувати новосформовані добровольчі підрозділи в Україні.

У Генштабі України повідомили, що російське військове командування призупинило відправку нових, уже сформованих підрозділів в Україну.

Також читайте: Частина російських військ із Харківщини повернулася до Росії, - Пентагон

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Українські війська продовжують досягати значних успіхів у Херсонській області та постійно погіршують моральний дух і бойові можливості російських військ у цьому районі.
  • Російське військове командування може призупинити розгортання новосформованих підрозділів в Україні через нещодавні втрати росіян і загальне погіршення морального стану.
  • Російським військам не вдається зміцнити нову лінію фронту після того, як українці завоювали Харківську область, і вони активно залишають цей район або передислокуються на інші напрямки.
  • Українські війська продовжували обстрілювати російські військові об’єкти та позиції в Херсонській області.
  • Повернення Україною Ізюма, ймовірно, погіршило здатність російських військ завдавати артилерійських ударів уздовж траси Ізюм-Слов’янськ.
  • Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомилопро відновлення другої резервної лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
  • Масштабний контрнаступ України завдає шкоди російським адміністративним можливостям і спонукає росіян залишити окуповані частини України далеко за лінією зіткнення.
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Горькая правда заключается в том, что большинству коллаборантов все их "деяния" сойдут с рук. Случай с попами МП на Киевщине - яркий тому пример.
  • Urs
    У звільненому селі хлопці пішли до колишнього директора школи попросити смарт, щоб сфотографувати розбиті будинки (їх телефони орки повідбирали). А він каже: рібята,ви попутали - я не з тієї команди, я з руськими. Йому: дєд, альо, проснись - наші уже в Гоптівці. "Та ви шо?" і втік у хату.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини