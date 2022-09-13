Пашинян зателефонував Путіну через загострення на кордоні з Азербайджаном
9 68847
На тлі загострення на кордоні з Азербайджаном прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Арменпрес".
Глава вірменського уряду скаржився та говорив про "провокаційні, агресивні" дій збройних сил Азербайджану, які "супроводжувалися обстрілами з артилерійської та великокаліберної вогнепальної зброї".
На цьому Пашинян не зупинився та зробив заяву про "важливість адекватної реакції міжнародного співтовариства". Наприкінці розмови сторони домовилися бути на зв'язку щодо загострення на кордоні.