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Пашинян зателефонував Путіну через загострення на кордоні з Азербайджаном

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Пашинян зателефонував Путіну через загострення на кордоні з Азербайджаном
На тлі загострення на кордоні з Азербайджаном прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Арменпрес".

Глава вірменського уряду скаржився та говорив про "провокаційні, агресивні" дій збройних сил Азербайджану, які "супроводжувалися обстрілами з артилерійської та великокаліберної вогнепальної зброї".

На цьому Пашинян не зупинився та зробив заяву про "важливість адекватної реакції міжнародного співтовариства". Наприкінці розмови сторони домовилися бути на зв'язку щодо загострення на кордоні.

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Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
    Один обосраный звонит другому, спрашивает, у тебя говно какого цвета?
  • Olexa Pluzh
    Чекаємо на шоу "останній вьібздох одєкакбє"....
  • Дмитрий Абрамов de49e5a1
    Треба було дзвонити у Спортлото, можливо більше користі було б ))
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