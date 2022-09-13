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Вірменія звернеться по допомогу до Росії та ОДКБ через загострення на кордоні з Азербайджаном

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Вірменія звернеться по допомогу до Росії та ОДКБ через загострення на кордоні з Азербайджаном
На тлі загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном у Вірменії скликали Раду безпеки. Під час зібрання вирішили просити допомоги у Росії та ОДКБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Арменпрес".

Засідання відбулося уночі 13 вересня та минуло під головуванням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Участь у ньому також взяли президент Ваагн Хачатурян і глава Національних зборів Ален Симонян.

Члени Радбезу обговорили подальші кроки щодо ситуації на кордоні з Азербайджаном.

"Схвалили рішення офіційно звернутися до Росії з метою реалізації положень Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу, а також до Організації договору про колективну безпеку та до Ради Безпеки ООН", - пишуть журналісти.

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Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    ссори Пашинян, бельіе ладьі в дифиците.... так что как-то сам....
  • Підлога Маккартні
    Хмуриться не нада Лада
    Хмуриться не нада Лада
    Для меня твой труп награда
    Лада
  • Olena Lynch
    А росія знову покаже Вірменії дулю замість допомоги.
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