До 200 воєнних злочинів, скоєних окупантами, щодня фіксують на звільнених територіях, - Генштаб ЗСУ

На звільнених від окупантів територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, скоєних росіянами, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях – заміновані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

На вже звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

Мінна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами і вибуховими речовинами.

"Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади", – йдеться в повідомленні Генштабу.

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