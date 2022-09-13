Російським військовим, які перебувають на лікуванні, не виплачують грошове забезпечення, - Генштаб ЗСУ

Командування російської мотострілецької бригади розпорядилося не виплачувати кошти військовослужбовцям, які, зокрема, перебувають на лікуванні.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією штабу, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування ворожої бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема перебувають на лікуванні.

Відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира.

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