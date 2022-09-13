Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Російським військовим, які перебувають на лікуванні, не виплачують грошове забезпечення, - Генштаб ЗСУ

2 24615
Російським військовим, які перебувають на лікуванні, не виплачують грошове забезпечення, - Генштаб ЗСУ
Командування російської мотострілецької бригади розпорядилося не виплачувати кошти військовослужбовцям, які, зокрема, перебувають на лікуванні.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією штабу, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування ворожої бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема перебувають на лікуванні.

Відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не здатна зміцнити нову лінію фронту після контрнаступу ЗСУ на Харківщині, - ISW

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Nov
    ВСУ решили исправить ситуацию и уничтожили батарею минометов армии РФ. Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, три единицы 120-мм минометных комплексов 2С12 «Сани» и три транспортных машины 2Ф510 были ликвидированы ударом беспилотника в районе дороги 14К-33 севернее населенного пункта Логачевка Белгородской области. Расстояние «работы» ВСУ - 2,6 км от государственной границы Украины.

    «Батарея неоднократно обстреливала территорию Украины», - уточнил Цаплиенко.
  • Frol Fedoroff
    Гопникам, мародерам, бандитам - жалования не положено Максимум медаль
  • Алекс Ростиков
    Лікар сказав в морг, значить в морг ...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини