Російським військовим, які перебувають на лікуванні, не виплачують грошове забезпечення, - Генштаб ЗСУ
2 24615
Командування російської мотострілецької бригади розпорядилося не виплачувати кошти військовослужбовцям, які, зокрема, перебувають на лікуванні.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.
За наявною інформацією штабу, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування ворожої бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема перебувають на лікуванні.
Відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира.