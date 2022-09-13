Голова штабу оборони Дніпра Корбан: Ми закуповуємо вантажівки для ЗСУ, можливо, час почати це робити і Міністерству оборони

Україні потрібні вантажівки, саме вони відіграли вирішальну роль в успіху ізюмської операції.

Про це написав у фейсбуці голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми хочемо бути успішними, якщо ми хочемо швидко наступати, то нам потрібні вантажівки. Саме вантажний транспорт та логістика забезпечують щонайменше 50% успіху будь-якої контрнаступальної операції. Мої слова підтверджує американський генерал-лейтенант у відставці та військовий експерт Марк Хертлінг своїм учорашнім твітом.

Він пише: "Іноді вантажівки важливіші за HIMAR (багато хто зрозуміє чому)".

Він також натякає, що саме вантажівки відіграли вирішальну роль в успіху ізюмської операції.

Я писав про це з перших днів війни. Ми закуповували та продовжуємо закуповувати легкі вантажівки. А ось чому цього досі не робить міністерство оборони та різні спецекспортери, невідомо. Можливо, час почати закуповувати, тим більше це не так дорого, але дуже ефективно", - йдеться в повідомленні.

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