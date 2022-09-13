Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Голова штабу оборони Дніпра Корбан: Ми закуповуємо вантажівки для ЗСУ, можливо, час почати це робити і Міністерству оборони

7 37651
Україні потрібні вантажівки, саме вони відіграли вирішальну роль в успіху ізюмської операції.

Про це написав у фейсбуці голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми хочемо бути успішними, якщо ми хочемо швидко наступати, то нам потрібні вантажівки. Саме вантажний транспорт та логістика забезпечують щонайменше 50% успіху будь-якої контрнаступальної операції. Мої слова підтверджує американський генерал-лейтенант у відставці та військовий експерт Марк Хертлінг своїм учорашнім твітом.

Він пише: "Іноді вантажівки важливіші за HIMAR (багато хто зрозуміє чому)".

Він також натякає, що саме вантажівки відіграли вирішальну роль в успіху ізюмської операції.

Я писав про це з перших днів війни. Ми закуповували та продовжуємо закуповувати легкі вантажівки. А ось чому цього досі не робить міністерство оборони та різні спецекспортери, невідомо. Можливо, час почати закуповувати, тим більше це не так дорого, але дуже ефективно", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти на Херсонщині забирають транспортні засоби у цивільних, щоб обмежити їхнє пересування

Голова штабу оборони Дніпра Корбан: Ми закуповуємо вантажівки для ЗСУ, можливо, час почати це робити і Міністерству оборони 01

Голова штабу оборони Дніпра Корбан: Ми закуповуємо вантажівки для ЗСУ, можливо, час почати це робити і Міністерству оборони 02

Голова штабу оборони Дніпра Корбан: Ми закуповуємо вантажівки для ЗСУ, можливо, час почати це робити і Міністерству оборони 03

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    здаеться Петро Олексійович вже кілька місяців це робить.....
  • Володимир Бондаренко b25f7ff0
    Порох і пікапи і п'ятитонні армійські "Лейланди" завозив
  • 5 копійок
    Зелень здавала території, а тут раптом контрнаступ і вони тепер не знають що робити.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини