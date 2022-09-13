Через російську агресію в Україні загинули 383 дитини

Станом на ранок 13 вересня 2022 року більше ніж 1132 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомили в Офісі Генерального Прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 749 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 392, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26

12 вересня внаслідок обстрілу окупантами м. Костянтинівка Донецької області поранено двох хлопчиків 15 та 14 років.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни масовано обстріляли Слов’янськ. Прильоти у п’ятиповерхівку, пошкоджені приватні будинки. Є загиблий. ФОТОрепортаж