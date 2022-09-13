Через російську агресію в Україні загинули 383 дитини
Про це повідомили в Офісі Генерального Прокурора, передає Цензор.НЕТ.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 749 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 392, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26
12 вересня внаслідок обстрілу окупантами м. Костянтинівка Донецької області поранено двох хлопчиків 15 та 14 років.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.