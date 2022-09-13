1-ша гвардійська танкова армія РФ, визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО, зазнала великих втрат в Україні, - британська розвідка

Виведені протягом останнього тижня з Харківської області частини російських військ були зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яку в РФ визначили для проведення контрударів у разі війни з НАТО.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 1-ша гвардійська танкова армія, підпорядкована Західному військовому округу, зазнала значних втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу в Харкові.

"1-ша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших і виділена для оборони Москви і визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО. Із сильним занепадом 1-ї гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослабли. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал", - йдеться у зведенні.

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