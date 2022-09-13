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1-ша гвардійська танкова армія РФ, визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО, зазнала великих втрат в Україні, - британська розвідка

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1-ша гвардійська танкова армія РФ, визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО, зазнала великих втрат в Україні, - британська розвідка
Виведені протягом останнього тижня з Харківської області частини російських військ були зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яку в РФ визначили для проведення контрударів у разі війни з НАТО.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 1-ша гвардійська танкова армія, підпорядкована Західному військовому округу, зазнала значних втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу в Харкові.

"1-ша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших і виділена для оборони Москви і визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО. Із сильним занепадом 1-ї гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослабли. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал", - йдеться у зведенні.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Може проти НАТО і може щось,але не проти ЗСУ + трохи зброї НАТО
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    І ета НАТА іщьо нє начінала...
  • Fjall_Raven
    та шо там те танки! "- с чернилами на параше напряжёнка" )) будут на законных правах жрать просрочку ))

    "49 минут назад, источник: рбк

    Росстандарт допустил отказ от указания на срок годности на этикетке
    Для экономии чернил на упаковках продуктов можно было бы не писать часть информации о нем - место производства или указание на место размещения сроков годности, считает Росстандарт. С таким предложением ранее выступил бизнес."
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