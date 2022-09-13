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Україні необхідно самій виробляти зброю, - нардеп "Голосу" Рахманін

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Україні необхідно самій виробляти зброю, - нардеп "Голосу" Рахманін
Це дозволить знизити залежність від поставок від країн-партнерів.

Таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

І хоча під час активних бойових дій цього важко добитися, але потім розвиток військово-промислового комплексу має бути в пріорітеті. Саме на цьому наголошує народний депутат від фракції "Голос". 

"В рамках ленд-лізу ми так само просимо обладнання, верстати, критичні матеріали, запчастини, щоб виробляти зброю самим. Ми не можемо повністю залежати від партнерів. Уявімо, що якась країна, яка постачає нам зброю і ми залежимо від неї, змінює політичний режим і вирішує припинити постачання. Що ми будемо робити? Тому нам потрібно самим освоювати можливість випускати зброю", - пояснив Рахманін.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Неначасі. Всі потужності йдуть на асфальтування.😟
  • A San
    Дороги ,блеать , тільки дороги ...
  • anna konovalenko
    а пан єрмак так не вважає
    йому треба на асфальті кіздить
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