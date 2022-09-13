Україні необхідно самій виробляти зброю, - нардеп "Голосу" Рахманін
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Це дозволить знизити залежність від поставок від країн-партнерів.
Таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.
І хоча під час активних бойових дій цього важко добитися, але потім розвиток військово-промислового комплексу має бути в пріорітеті. Саме на цьому наголошує народний депутат від фракції "Голос".
"В рамках ленд-лізу ми так само просимо обладнання, верстати, критичні матеріали, запчастини, щоб виробляти зброю самим. Ми не можемо повністю залежати від партнерів. Уявімо, що якась країна, яка постачає нам зброю і ми залежимо від неї, змінює політичний режим і вирішує припинити постачання. Що ми будемо робити? Тому нам потрібно самим освоювати можливість випускати зброю", - пояснив Рахманін.