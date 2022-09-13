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Розкрадання гуманітарки у Запоріжжі: у справі фігурують імена "авторитету" дніпровського криміналітету Петровського та друга Арахамії Давітяна, - Кочетков

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За даними політичного експерта Олександра Кочеткова, правоохоронці розслідують причетність кримінального авторитету "Наріка" та бізнесмена Веміра Давітяна, друга голови парламентської партії "Слуга народу" Давида Арахамії до розкрадання гуманітарної допомоги в Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що нещодавно агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко повідомив, що за півроку війни було розкрадено 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів, 220 вантажних автомобілів, а вкрадена гуманітарна допомога продавалася в магазинах кількох мереж супермаркетів. Серед підозрюваних — голова обласної адміністрації Олександр Старух, його заступник та, на кшталт волонтер, Злата Некрасова, секретар міськради (заступник мера) Анатолій Куртєв.

При цьому, за інформацією НАБУ, слідство також розглядає участь у масштабній схемі Веміра Давітяна та Олександра Петровського, "більш відомого як "Нарік".

Розкрадання гуманітарки у Запоріжжі: у справі фігурують імена авторитету дніпровського криміналітету Петровського та друга Арахамії Давітяна, - Кочетков 01

Розкрадання гуманітарки у Запоріжжі: у справі фігурують імена авторитету дніпровського криміналітету Петровського та друга Арахамії Давітяна, - Кочетков 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорізькі чиновники Старух, Куртєв, Щербина та Некрасова розікрали 22 морські контейнери, 389 вагонів і 220 вантажівок гуманітарки, - агент НАБУ Шевченко

"Так, за розслідуванням "Української правди", бізнесмен Вемір Давітян нібито є "смотрящим" по Запорізькій області від Офісу президента" (сам він, зрозуміло, відхрещується). Торік у жовтні журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач опублікував інформацію про те, що Давітян протягом двох тижнів тричі відвідував Офіс Президента. Коли Ткач звернувся до одного з депутатів із проханням дати офіційний запит із цього приводу, то виявилося, що в Офісі одразу заявили, що ніякого Давітяна на Банкову не запрошували. При цьому Арахамія на Банковій має свій кабінет, а з Давітяном вони дружать сім'ями, що не ховається", - пише Кочетков.

Політтехнолог зауважує, що Вемір Давітян є віце-президентом і керівником запорізької філії фонду "Солідарність", засновником якої є Олександр Петровський ("Нарік") з Дніпра.

"Кандидатуру Олександра Старуха на посаду лобіював колишній заступник губернатора Запорізької області Геннадій Фукс – представник партії "За майбутнє" (політичний проект, пов'язаний із Ігорем Коломойським) і, як то кажуть, бізнес-партнер Давітяна. Загалом це люди, точніше, "рішали", пов'язані масою тіньових інтересів.

Між іншим фото отриманих, як гуманітарну допомогу, продуктів на вітринах запорізьких магазинів публікувалися ще навесні, а на початку квітня народний депутат від "Слуги народу" Юлія Яцик направила Старуху депутатський запит щодо долі гуманітарки. Нардеп отримала ухильну відповідь від поліції, що з 24 лютого до середини квітня правоохоронцям від адміністрації області заяв про розкрадання гуманітарки не надходило. Ну так, розкрадачі самі на себе не заявляють...", - підкреслює Кочетков.

За його словами, це викликало законне обурення депутатки, оскільки у її запиті був перелік конкретних питань — скільки отримано, як оформляється, де зберігається.

Зазначається, що депутатка Яцик виразних відповідей так і не отримала, українське суспільство поки що теж.

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Топ коментарі

  • Иван Шумейко
    Разворовать 389 вагонов без поддержки партии Зеленых-это не реально. Там деньги пошли по всей вертикали снизу до верху по всем инстанциям
  • Roman Romal
    ЗАІПАЛИ вже хачі, чурки і жидокацапи, різних калібрів!!!!
  • Олександр Дніпро
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