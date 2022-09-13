Росія хоче повної поразки України, - Кулеба

Цілі Росії щодо України поки залишаються незмінними. Вона хоче повної поразки нашої країни.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ

"Залежить від того, які території вони зможуть утримати. Поки їм не вдається стабілізувати лінію фронту, але ніхто не повинен мати ніяких сумнівів щодо кінцевих цілей Росії. Це не якась територія України, це перезавантаження всієї України", - заявив міністр.

При цьому будь-які поступки, зокрема надання статусу російській мові або внесення правок до Конституції України, на нинішню ситуацію не вплинуть та Росію не зупинять.

"І, до речі, це ситуація, яку ми теж пояснюємо нашим партнерам: якщо ви думаєте, що прийдете до Росії, вклонитеся і скажете, що "ми готові там раз-два-три, тільки качайте нам газ за дешевою ціною", то ви помиляєтеся, тому що це теж Росію не зупинить", - розповів він.

Росія вже не раз продемонструвала, що їй довіряти не можна.

"Але ще раз підкреслю, що мета Росії - коли я говорю про перезавантаження - я маю на увазі, що Україна як успішна європейська демократична держава несумісна з поняттям Росії", - додав Кулеба.

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