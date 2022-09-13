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Харків та область знову знеструмлені

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Харків та область знову знеструмлені
Харків та область знову знеструмлені. Це пов’язано з серією ударів військ РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ. 

"Щойно повідомили, що Харків та область без світла. Вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Зараз всі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше. Це наслідки підступних обстрілів росіян, що були напередодні", - зазначив Тимошенко. 

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    А Белгород,Курск,Воронеж?
  • Елена Сухова
    Зеля не дозволяє. Це не передбачено спецоперацією.
  • Дмитрий 297cdebe
    А тем кто 3 года ракетную программу блокировал ничего не сказать?
    Это лишило возможности ответить своими силами никого не спрашивая

    А возможно и вторжения не было бы
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