Харків та область знову знеструмлені. Це пов’язано з серією ударів військ РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно повідомили, що Харків та область без світла. Вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Зараз всі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше. Це наслідки підступних обстрілів росіян, що були напередодні", - зазначив Тимошенко.

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