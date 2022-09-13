Затримано зрадницю, яка співпрацювала з росіянами та переховувалась на окупованих територіях Харківщини, - СБУ

СБУ затримала зрадницю, яка переховувалась на окупованих територіях Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідоляють у пресслужбі СБУ.

"За даними слідства, жінка активно співпрацювала з росіянами. У травні 2022 року вона погодилася обійняти псевдопосаду керівника організаційно-інформаційного відділу в місцевій адміністрації у тимчасово окупованому смт. Шевченкове.

Вже у липні 2022 року пособниці окупантів заочно було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності за ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу України, Тоді ж її голосили у розшук", - йдеться у повідомленні.

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Після звільнення селища правоохоронці встановили місцезнаходження колаборантки та затримали її. Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.