Росіяни вночі влучили у склад ліцею в смт Березнегувате на Миколаївщині, протягом минулої доби зафіксовано 15 "прильотів" у Первомайському

На Миколаївщині минулої доби російські загарбники випустили 15 ракет по ceлищу Первомайське Миколаївського району - чотири влучили у підприємство.

Про це повідомляє пресслужба миколаївської обласної державної адміністрації у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У Миколаївському районі 12 вересня під ворожими обстрілами перебувало смт Первомайське Первомайської громади. Зафіксовано понад 15 "прильотів" по території селища, чотири з яких влучили в приватне підприємство, інші по відкритих територіях. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у Баштанському районі 12 вересня, близько 15:00, 18:00, 19:00 були обстріли с. Широке Широківської громади та поза межами населеного пункту.

Під постійним вогнем залишаються села, що розташовуються на лінії розмежування Березнегуватської громади. Так, сьогодні, 13 вересня, о 02:15 були обстріли смт Березнегувате, внаслідок чого пошкоджено склад професійного ліцею. Без жертв.

Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

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