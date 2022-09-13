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Удар росіян по середмістю Дніпра: у лікарні від поранень помер 71-річний чоловік

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Удар росіян по середмістю Дніпра: у лікарні від поранень помер 71-річний чоловік
13 вересня внаслідок ракетного удару по Дніпру, завданого росіянами 11 вересня, у лікарні загинув чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У лікарні помер 71-річний чоловік, який постраждав через російський ракетний удар по середмістю Дніпра. Медики кілька днів боролися за його життя, але…Співчуття рідним. Смерть ворогам, які цілять у безневинних людей", - написав Резніченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару РФ по житловому кварталу Дніпра. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    в нього було мало шансів- дуже тяжкі та складні поранення..., жах просто...
  • віктор федорович 31ee1569
    Як правильно - русскіє нЕлюди, чи русскіє нелЮди?...
  • Чайка Київ
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