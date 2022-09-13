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Російським школярам розповідатимуть про "спецоперацію" в Україні протягом усього навчального року

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Російським школярам розповідатимуть про "спецоперацію" в Україні протягом усього навчального року
Російське Міносвіти ухвалило рішення впровадити тему, присвячену так званій "спеціальній військовій операції", у позаурочну програму "Разговоры о важном".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив міністр освіти Сергій Кравцов.

"Хтось говорив, СВО ("спеціальна військова операція". - Ред.) виключили. Нічого не виключили, це просто ми всі, що стосується змісту спеціальної військової операції, вирішили не в один урок робити, а по уроках розподілити протягом усього навчального року", - пояснив міністр освіти країни-окупанта.

Щотижневі позаурочні заняття "Разговоры о важном" розпочалися у школах РФ 5 вересня.

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    І бажано шоб розповіді були - з картинками .
    . .
  • phantom4
    На заняттях з фізкультури, щоб ушльопки знали, як правильно тікати.
    ***** кацапські.
  • Victor Frey
    нехай здохнуть всі... цю територію кацапії прийде час огородять десятками рядів колючої проволоки як в північній кореї, і ізолюють від світу. Нехай там попирсаються в своєму гівні, ходять з дідами на палицях та з новоявленими героями спецоперацій, то все йде до того. Не скоро але впевнено
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