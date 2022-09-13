Російським школярам розповідатимуть про "спецоперацію" в Україні протягом усього навчального року

Російське Міносвіти ухвалило рішення впровадити тему, присвячену так званій "спеціальній військовій операції", у позаурочну програму "Разговоры о важном".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив міністр освіти Сергій Кравцов.

"Хтось говорив, СВО ("спеціальна військова операція". - Ред.) виключили. Нічого не виключили, це просто ми всі, що стосується змісту спеціальної військової операції, вирішили не в один урок робити, а по уроках розподілити протягом усього навчального року", - пояснив міністр освіти країни-окупанта.

Щотижневі позаурочні заняття "Разговоры о важном" розпочалися у школах РФ 5 вересня.

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