Специфічний ландшафт Херсонщини уповільнює контрнаступ ЗСУ, - Резніков

Херсонщина - сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї.

Про це розповів в інтерв'ю Financial Times міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ.

Російське військове командування відправило на Херсонщину 1200 чеченських солдатів. Їх використовують для того, щоб не дати військовим залишати свої позиції.

За словами Резнікова, ЗСУ завдали значних втрат армії Кремля на південному напрямку.

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