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Специфічний ландшафт Херсонщини уповільнює контрнаступ ЗСУ, - Резніков

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Специфічний ландшафт Херсонщини уповільнює контрнаступ ЗСУ, - Резніков
Херсонщина - сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї.

Про це розповів в інтерв'ю Financial Times міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ.

Російське військове командування відправило на Херсонщину 1200 чеченських солдатів. Їх використовують для того, щоб не дати військовим залишати свої позиції.

За словами Резнікова, ЗСУ завдали значних втрат армії Кремля на південному напрямку. 

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Топ коментарі

  • Олег Розгонов
    Чому? Може тому, що про контрнаступ на херсонщині ОП знала?
  • Vasily Androshchook
    Ти ба яка новина. Захоплювати херсонщину кацапам це чомусь не заважало.
  • A San
    Те що говрить цей неадекват - ніколи не має ніякого сенсу і підтвердження. Він не відповідає своїй посаді.

    Наприклад ,20 лютого

    Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що прогнозувати повномасштабне вторгнення Росії з дня на день на сьогодні - недоречно. Українська розвідка не виявила формування ударних груп серед регулярної армії, зосередженої на українських кордонах.

    Про це він заявив у коментарі журналістам програми "ТСН". Ведуча висловила занепокоєння стихійною стріляниною, яка сталася на території тимчасово окупованого Придністров'я (Молдова) (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

    "Контингент російської армії, який проводив нічні військові навчання - ніщо інше, як фарс, який Росія використовує як елемент інформаційної війни, що незмінно становить частину російської агресії. Те ж саме можна сказати про "біженців", яких самопроголошена влада ОРДЛО вивозить, нібито побоюючись атаки ВСУ. Вже зараз ми бачимо кадри, що люди самостійно повертаються, їх там ніхто не годує, не розселяє. Загалом, це просто чергова постановка", - наголосив чиновник.

    Глава оборонного відомства також закликав українців розділяти такі терміни як "загострення" та "пряме вторгнення". Ескалація може відбуватися іноді, але це зовсім не означає, що вона передує повномасштабної війни.
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