Наступ ЗСУ ще тільки починається, - Блінкен

Контрнаступ України проти російської армії ще тільки починається, але українські сили домоглися "значного прогресу".

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції у Мехіко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Те, що вони зробили, було дуже методично сплановано", - сказав він, зазначивши, що наступ був забезпечений значною підтримкою з боку Сполучених Штатів необхідними засобами, однак "перш за все, це результат надзвичайної мужності і стійкості українців".

За його словами, наступ "має одну чітку мету: повернути землі, які були захоплені в результаті агресії Росії".

При цьому він відзначив "значний прогрес українців особливо на північному сході", додавши, що "це все ще перші дні".

Держсекретар США також заявив, що війна, ймовірно, триватиме ще якийсь час, оскільки у Росії все ще є дуже значні сили і озброєння в Україні, які вона все ще використовує "без розбору" проти цивільних осіб і цивільної інфраструктури.

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"Росія вчинила цю агресію. Я думаю, враховуючи ціну, яку вона платить, вона може і повинна її зупинити", - сказав він.