РНБО та ОП вже 2 місяці рятують від конфіскації статки путінського олігарха Ротенберга, - Шабунін

Спочатку активи Ротенберга помпезно арештували, але згодом арешт було знято.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"РНБО/ОП вже два місяці рятують від конфіскації статки путінского олігарха Ротенберга. У серпні ЦПК та Автомайдан надіслали звернення до Мін’юсту щодо стягнення активів руского олігарха Ротенберга. Ротенберг є близьким другом путіна, якому останній "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста" навіть присвоїв звання "Герой Труда". Через підконтрольні компанії, Ротенберг володіє одним із найбільших київських ТРЦ "Ocean Plaza" (і далеко не лише ним)", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, у Мін’юсті відповіли, що зможуть підготувати позов тільки тоді, коли РНБО застосує до Ротенберга санкції у вигляді "блокування активів". Без такого рішення РНБО Мін’юст не може піти в антикорсуд з позовом про конфіскацію.

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"А тепер увага. Кабмін ще 15 липня прийняв відповідне розпорядження і запропонував РНБО внести Аркадія Ротенберга до санкційного списку. Та за ДВА(!!!) місяці в РНБО так і не спромоглися запровадити санкції. Паралельно довкола активів Ротенберга відбувалася дешева показуха. Спочатку їх помпезно арештували (в рамках кримінального провадження), але згодом арешт було знято.

Суд тихесенько розблокував банківські рахунки компанії, пов’язаної із Ротенбергом, а потім ще й скасував арешт (в частині розпорядження) 20-ма об'єктами нерухомості, зокрема ТРЦ "Ocean Plaza", - продовжив голова ЦПК.

Далі Шабунін звернувся до секретаря РНБО Олексій Данілова: "Як так виходить, що ЗСУ роблять неможливе - ЗА ЛІЧЕНІ ДНІ звільняють тисячі квадратних км, а РНБО не спроможне ЗА МІСЯЦІ зробити елементарного - заблокувати активи друзів путіна? Аналогічне питання в мене до президента, який є головою РНБО. Будь ласка, допоможіть знайти в цих діях РНБО/Банкової позитивну мотивацію. В мене не виходить".

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