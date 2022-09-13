Цього тижня очікується новий пакет військової допомоги від США на 600 млн доларів, - Politico

Цього тижня Сполучені Штати Америки можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За словами помічника конгресмена, який знайомий із цією інформацією, цього тижня буде оголошено ще один пакет військової допомоги для України на 600 мільйонів доларів. Він буде аналогічний попередньому.

Також наголошується, що нещодавно Пентагон повідомив Конгрес про те, що у вересні він скористається повноваженнями по розпорядженню коштами в розмірі 1,3 мільярда доларів.

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