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Росіяни повністю залишили Кремінну, там майорить український прапор, піднятий партизанами, але ЗСУ ще не зайшли в місто, - Гайдай

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Росіяни повністю залишили Кремінну, там майорить український прапор, піднятий партизанами, але ЗСУ ще не зайшли в місто, - Гайдай
Голова Луганської ОВА заявивив, що російські окупаційні війська залишили Кремінну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гайдай повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Спостерігаємо за ситуацією в Лимані - звільнення якого є ключовим для нашої області, навколо міста досі тривають бої. Масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового, росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст. Основний удар буде саме там", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні Кремінна повністю пуста - російська армія місто покинула.

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"Там майорить український прапор, який підняли партизани. Дещо схожа ситуація у Старобільську. А от у Сватовому, рашисти спочатку втекли, але за деякий час повернулися. На окупованих територіях дефіцит палива через масштабну втечу окупантів та колаборантів", - додав Гайдай.

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Топ коментарі

  • частный сектор
  • Орест Гарай
    Я так розумію, в ЗСУ зараз велика проблема з ресурсами на Харківському напрямі. Треба передислокувати підрозділи, техніку, визначати та створювати нові рубежі оборони, формувати нові канали логістичні для забезпечення ВСЬОГО, в т.ч. і цивільного населення.

    Тож так, окупанти драпанули. Але просто відправити 1-2 роти в Кремінну, оточену невідомою кількістю окупантів - це самогубство.

    Тож - віримо в ЗСУ, віримо в ГШ. Якщо буде можливість оперативно визволити та утримати Кремінну - так і зроблять. Зайвих жертв, спричинених махновщиною, нам не потрібно.
  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    я кажу - дійде до того, що луганських і донецьких колаборантів будуть ****..ть наросії так, що ще здивуємося.
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