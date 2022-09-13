Основою нового пакета санкцій ЄС має стати цінове обмеження на російський газ, - Кулеба

У новому пакеті санкцій проти РФ має бути цінове обмеження на російський газ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільша тема (нового санкційного пакету ЄС. - Ред.) зараз - це так званий price cap, тобто цінове обмеження на російський газ, це теж, по суті, санкція, зараз вона обговорюється, ухвалена позиція на рівні G7, тому це така найбільша історія. Але є дуже багато речей, де треба закручувати гайки. Вони не гучні, вони не потрапляють в заголовки, але ці санкції теж потрібно запроваджувати", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, Україна просуватиме тезу президента Зеленського, що потрібно заводити під санкції Росатом, особливо після подій на Запорізькій АЕС.

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