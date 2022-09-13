Україна стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії, - МЗС
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
"Закликаємо сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, зокрема поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів. При цьому відзначаємо нікчемність будь-яких посередницьких зусиль та зусиль з підтримання миру з боку РФ, яка вчергове демонструє нездатність виконувати взяті зобов’язання", - йдеться у повідомленні.
МЗС України закликає українців наразі утриматися від відвідання Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні - уникати місць військової активності.
Для отримання консульської допомоги слід звертатися до:
посольства України в Азербайджані: +994 50 255 75 18 або
посольства України у Вірменії: +374 7710 02 73