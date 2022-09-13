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Україна стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії, - МЗС

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Україна стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії, - МЗС
Україна уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

"Закликаємо сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, зокрема поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів. При цьому відзначаємо нікчемність будь-яких посередницьких зусиль та зусиль з підтримання миру з боку РФ, яка вчергове демонструє нездатність виконувати взяті зобов’язання", - йдеться у повідомленні.

МЗС України закликає українців наразі утриматися від відвідання Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні - уникати місць військової активності.

Для отримання консульської допомоги слід звертатися до:

Україна стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії, - МЗС 01 посольства України в Азербайджані: +994 50 255 75 18 або

Україна стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії, - МЗС 01 посольства України у Вірменії: +374 7710 02 73

Також читайте: Єдиною державою-агресором і окупантом у регіоні є Вірменія, - заява Азербайджану щодо загострення на кордоні

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Топ коментарі

  • Pavlik Morozov 606ce595
    Та ***** на Вірменію, бажано, щоб Азербайджанці пустили цю сволоту всіх під нуль🧐🤔😁 Вірмени таке ж гниле чмо, як і кацапи, нам важливо, щоб ***** зав'язло ще і там, а азербайджанцям побажання зайти в Єреван і нагнути скотиняку так, щоб назавжди забули, як розкривати пащеку на чужі землі,- нехай це стане ще одним гвіздком у гріб парашки 😝😝😝😝😝😝😜🤪
  • дератизатор
    Вірменські літаки (хай і з кацапами за кермом) бомбили українські міста...
    Я за Азербайджан - крапка!
  • Pawlo Kit
    Дивіться як "перевзутий" вкотре Петушарій, захищає Катьку в Одесі.

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