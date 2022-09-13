Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем, - ГУР

Кремль намагається використати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. Насамперед РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулася до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ "Ураган". Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ "Піон" та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану", - йдеться в повідомленні.

Крім того, відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт зі ЗС РФ та взяти участь у війні проти України.

"Розгортається вербувальна кампанія в Киргизській Республіці. У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти зі ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербувальні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС", - додали в ГУР.

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