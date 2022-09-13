Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем, - ГУР

8 07133
Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем, - ГУР
Кремль намагається використати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. Насамперед РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулася до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ "Ураган". Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ "Піон" та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану", - йдеться в повідомленні.

Крім того, відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт зі ЗС РФ та взяти участь у війні проти України.

"Розгортається вербувальна кампанія в Киргизській Республіці. У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти зі ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербувальні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС", - додали в ГУР.

Також читайте: Знищено склад, з якого брали ракети С-300 для обстрілів Харкова, - Зеленський

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Закінчуються ресурси для війни? Збирались взяти Київ за 3 дні.
  • Яр Холодний
    Ага! Спочатку наобіцяли таджикам "захист" від афганців І поставили у них військову базу та 201 дивізію І включили Таджикистан до ОДКБ Тобто той самий "Варшавський окупаційний договір" - тільки в Середній Азії
    Потім ту дивізію вивели в Україну де вона й полягла разом з своїм "залізом"
    Тепер - "продайте снаряди!"
    А що потім робить таджикам? Коли таліби попруть? Вони ж "сплять і бачать як забрать собі Таджикистан! Таджикам тільки й залишиться їх "з голою жопою" зустрічать!
  • Yevgeny Mironov
    В китайских учебниках истории очень часто вспоминают, что почти вся Сибирь, включая и Западную вплоть до Томской области, - это временно утерянные китайские территории.(с)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини