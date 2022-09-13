Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем, - ГУР
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулася до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ "Ураган". Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ "Піон" та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану", - йдеться в повідомленні.
Крім того, відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт зі ЗС РФ та взяти участь у війні проти України.
"Розгортається вербувальна кампанія в Киргизській Республіці. У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти зі ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербувальні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС", - додали в ГУР.