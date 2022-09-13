Пашинян заявляє, що мінімум 49 вірменських військових загинули внаслідок обстрілів з боку Азербайджану

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у вівторок заявив під час виступу в парламенті, що внаслідок обстрілів з боку Азербайджану загинули щонайменше 49 вірменських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на вірменське інформагентство News.am.

За словами Пашиняна, в ніч проти вівторка Азербайджан розпочав атаку на Вірменію із чотирьох напрямків, пізніше додавши ще два-три, і "намагається подати це так, наче це була відповідь на провокації Вірменії".

"Станом на зараз у нас є 49 загиблих, підтверджених міністерством оборони, але я також маю зазначити, що це число, на жаль, не остаточне", – заявив вірменський прем’єр у парламенті.

Він додав, що наразі інтенсивність бойових дій знизилася, але Азербайджан продовжує обстріли на одному-двох напрямках.

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