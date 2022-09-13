Маріупольських першокласників окупанти змушують вчити гімн РФ, - Андрющенко

Російські загарбники в окупованому Маріуполі змушують дітей вчити гімн РФ та розповідають, що українці нібито "вигадана нація".

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Промивання мізків дітям стартувало. Першокласникам розповідають вчителі, що вони частина Росії. Домашнє завдання - вивчити гімн Росії", - зазначив він.

Також Андрющенко опублікував фотографії російських підручників для школярів та підписав: "Що одразу впадає в око - підручники. З російського підручника діти можуть дізнатись, що … українців у Росії не існує. Особливо талановиті колаборанти вже розповідають першокласникам, що українці - вигадана нацистами нація".

"Тому коли мова йде про 15 років ув’язнення за зраду вчителям - це цілком адекватне покарання за скалічені дитячі душі", - додав радник мера.

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