Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили видавати туристичні візи росіянам

З 12 вересня між ЄС та РФ припинено угоду про спрощений візовий режим. 9 країн вже перестали видавати мешканцям Росії туристичні візи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у асоціація туроператорів РФ.

Зазначається, що більше не приймають документи від російських туристів такі країни, як Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.

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Також за інформацією туроператорів, на сайтах візових центрів кількох країн ЄС – Франції, Іспанії, Італії, Німеччини, вже опублікована інформація про збільшення суми візового збору. На даний момент відомо лише про збільшення розміру консульського збору до 80 євро та термінів розгляду звернень до 45 днів. Немає інформації про критерії оцінки заявників та комплект необхідних за новими правилами документів.