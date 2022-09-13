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Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили видавати туристичні візи росіянам

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Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили видавати туристичні візи росіянам
З 12 вересня між ЄС та РФ припинено угоду про спрощений візовий режим. 9 країн вже перестали видавати мешканцям Росії туристичні візи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у асоціація туроператорів РФ.

Зазначається, що більше не приймають документи від російських туристів такі країни, як Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЄС набуло чинності рішення про призупинення спрощеного візового режиму з РФ

Також за інформацією туроператорів, на сайтах візових центрів кількох країн ЄС – Франції, Іспанії, Італії, Німеччини,  вже опублікована інформація про збільшення суми візового збору. На даний момент відомо лише про збільшення розміру консульського збору до 80 євро та термінів розгляду звернень до 45 днів. Немає інформації про критерії оцінки заявників та комплект необхідних за новими правилами документів.

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Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Надеюсь это только начало.
  • Парадокс 18
    В стійло, зброд!
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Нех#й шастать! Дякуємо цим країнам за таке рішення та сподіваємось, що інші невдовзі до них приєднаються.
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