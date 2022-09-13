Новини • патрульна поліція

На Одещині затримали чоловіка, в телефоні якого знайшли листування з росіянами

4 54614
На Одещині затримали чоловіка, в телефоні якого знайшли листування з росіянами
Також в салоні автомобіля патрульні виявили набої до автомата Калашникова та тактичний одяг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Патрульну поліцію Одеської області.

Як стало відомо, на трасі Київ-Одеса патрульні зупинили автомобіль для перевірки документів. Водій відмовився їх надати. Правоохоронці оглянули автівку. В багажнику було знайдено бронежилет, набої для автомата Калашникова та тактичний одяг. В телефоні водія виявили активне листування з абонентами РФ.

Чоловіка затримали та передали до відповідних служб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано зрадницю, яка співпрацювала з росіянами та переховувалась на окупованих територіях Харківщини, - СБУ

Топ коментарі

  • Віталій Маркович
    тепер буде з буцигарні листуватись зі своєю сімьєю- раз на рік!
  • Sav UA
    змінить тактичний одяг на смугасту робу.
  • Vlad shtm
    Всім дуже вумним, але ще більш лінивим коментаторам вище, як і таким же авторам статті. Взагалі то фото з другого ДТП -наїзд на інваліда фурою. Важко переглянути орігинал? https://www.facebook.com/watch/?v=664927497958126 (45секунда) А за "співпрацю" затримали беху на Київ-Одеса. Звісно на блок посту. Тому мають право.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини