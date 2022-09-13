Астана замість Нур-Султан: Столиці Казахстану планують повернути стару назву
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Вважаємо неправильним, коли за життя людини його ім'ям називається місто, до того ж народ також не прийняв нової назви столиці. Тому буде історично справедливим повернути колишню назву столиці - Астана, яку свого часу було запропоновано Першим Президентом. Це рішення враховуватиме внесок Першого Президента у становлення та розвиток головного міста країни, а також відповідатиме запитам та очікуванням громадян", - зазначають парламентарі.
Прессекретар президента Токаєва заявив, що пропозиція про перейменування столиці Казахстану внесена до проекту конституційного закону.
Астана була перейменована на Нур-Султан у 2019 році на пропозицію президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва після того, як перший президент країни, Нурсултан Назарбаєв, пішов у відставку.