Астана замість Нур-Султан: Столиці Казахстану планують повернути стару назву

У Казахстані депутати внесли пропозицію про перейменування столиці країни: вони пропонують повернути Нур-Султану колишню назву Астана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Вважаємо неправильним, коли за життя людини його ім'ям називається місто, до того ж народ також не прийняв нової назви столиці. Тому буде історично справедливим повернути колишню назву столиці - Астана, яку свого часу було запропоновано Першим Президентом. Це рішення враховуватиме внесок Першого Президента у становлення та розвиток головного міста країни, а також відповідатиме запитам та очікуванням громадян", - зазначають парламентарі.

Прессекретар президента Токаєва заявив, що пропозиція про перейменування столиці Казахстану внесена до проекту конституційного закону.

Астана була перейменована на Нур-Султан у 2019 році на пропозицію президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва після того, як перший президент країни, Нурсултан Назарбаєв, пішов у відставку.

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