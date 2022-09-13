Невідомі підірвали електроопори поруч із залізницею у Брянській області РФ
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Поряд з пошкодженими конструкціями оперативники знайшли підривник сповільненої дії ВЗД-144.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Тelegram-канали.
"Резервні опори, що впали, помітив машиніст поїзда на перегоні Новеньке-Трубчевськ за три кілометри від кордону з Україною. Опори пошкодили залізничне полотно, але графіку руху поїздів не завадили. Поряд із пошкодженими конструкціями оперативники знайшли підривник сповільненої дії ВЗД-144", - йдеться у повідомленні.