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Невідомі підірвали електроопори поруч із залізницею у Брянській області РФ

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Невідомі підірвали електроопори поруч із залізницею у Брянській області РФ
Поряд з пошкодженими конструкціями оперативники знайшли підривник сповільненої дії ВЗД-144.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Тelegram-канали

"Резервні опори, що впали, помітив машиніст поїзда на перегоні Новеньке-Трубчевськ за три кілометри від кордону з Україною. Опори пошкодили залізничне полотно, але графіку руху поїздів не завадили. Поряд із пошкодженими конструкціями оперативники знайшли підривник сповільненої дії ВЗД-144", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Колян Коляныч
    Требуем продолжение банкета..
  • Valter Valter
    Пора уже сломать Рашке хребет который держится на нефте и газопроводах
  • Олег Кущ e096799b
    - Кто научил енота обращаться со взрывчаткой?
    - Вибачте, пане сержант
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