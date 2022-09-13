Франція скликає Радбез ООН через загострення між Вірменією та Азербайджаном
2 75446
Франція скликає засідання Ради Безпеки ООН через нові зіткнення між Вірменією та Азербайджаном.
Про це заявили в Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як зазначається, президент Франції Емманюель Макрон продовжує закликати обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню.
Поряд з США і Росією, Франція є співголовою Мінської групи, яка виступає посередником між Вірменією і Азербайджаном.