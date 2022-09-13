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Франція скликає Радбез ООН через загострення між Вірменією та Азербайджаном

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Франція скликає Радбез ООН через загострення між Вірменією та Азербайджаном
Франція скликає засідання Ради Безпеки ООН через нові зіткнення між Вірменією та Азербайджаном.

Про це заявили в Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, президент Франції Емманюель Макрон продовжує закликати обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню.

Поряд з США і Росією, Франція є співголовою Мінської групи, яка виступає посередником між Вірменією і Азербайджаном.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Який режим тиші, коли сусідіми окуповано частину територій? Хочете режим тиші - на вихід з Крабаху. З речами.
  • CrossFirenko
    Пуйло попросив Макрона.
  • 1sarmat
    Ну все, хана Єрдогану, тепер його Макрон двохгодинними дзвінками заї*е
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