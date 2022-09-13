Керівники залізорудних комбінатів України закликали Зеленського посприяти в розблокуванні експорту металу через порти: щомісячний позитивний ефект для бюджету +5 млрд грн

Дев’ять залізорудних комбінатів, які розташовані на підконтрольній Україні території, закликали Президента та Уряд посприяти в розблокуванні експорту залізної руди, металопродукції та вугілля через морські порти. Це дозволить підприємствам відновити виробництво і дасть бюджету щонайменше 5 мрлд грн у вигляді податкових надходжень. Також це допоможе стабілізувати курс гривні, адже валютна виручка від експорту металу становитиме 600 млн доларів.

Про це йдеться у відкритому листі керівників українських ГЗК до президента Володимира Зеленського та керівника уряду Дениса Шмигаля, який є у розпорядженні редакції.

"Вітчизняні гірничо-металургійні підприємства перебувають у найтяжчій кризі за всю історію України. Ключовими причинами є обмеження для збуту залізорудної продукції через блокаду українських морських портів, та недостатня пропускну спроможність на західних прикордонних переходах. Через це виробництво сталі в Україні впало на 85%, а український метал стає неконкурентоспроможним на світовому ринку", - вказують у ГЗК.

Неконкурентоспроможність української залізорудної продукції викликана зростанням логістичних витрат у 4-6 разів - як через стрімку індексацію залізничного тарифу в Україні (з середини 21 року тариф для руди виріс на 141%), так і через додаткові витрати на перевезення продукції до портів ЄС, пояснюється у листі. Водночас ціни на залізорудну продукцію впали на третину буквально за кілька місяців.

"Як наслідок, протягом останніх місяців деякі вітчизняні гірничо-металургійні підприємства були змушені працювати у збиток і навіть призупиняти видобуток – зупинилися Інгулецький та Південний ГЗК, ГЗК АМКР, з кінця серпня - Північний ГЗК. Це ставить під сумнів можливість швидкого відновлення виробництва до довоєнного рівня, і матиме руйнівний вплив на послаблену війною економіку України", - наголосили у ГЗК.

Керівники комбінатів нагадали: до війни підприємства ГМК забезпечували 33% загального експорту України (22 млрд дол. у 2021 році) та формували щонайменше 10% ВВП України. Крім цього, на підприємствах ГМК України прямо та у суміжних галузях було зайнято більш як 530 тисяч осіб, а податкові надходження тільки від підприємств галузі у 2021 році становлять приблизно 95 мільярдів гривень.

"Збільшення завантаження гірничо-збагачувальних та металургійних комбінатів України до довоєнного рівня можливе лише за рахунок відновлення доступу продукції підприємств ГМК до віддалених ринків збуту, що стане можливим тільки після розблокування українських портів для залізорудної продукції та вантажів металургійної галузі (метал, вугілля)", - підкреслили у листі.

Водночас відновлення перевезень вантажів ГМК морським транспортом сприятиме зміцненню курсу гривні, оскільки забезпечить додатково понад 600 мільйонів доларів США валютної виручки щомісяця, зазначають ГЗК.

"Також це збереже сотні тисяч робочих місць в Україні, і забезпечить надходження мільярдів гривень податків та зборів у бюджети та пенсійний фонд: 1,6 мільярда гривень на місяць безпосередньо від ГЗК; 2,4 мільярда гривень на місяць – кумулятивний ефект (металургійне та коксохімічне виробництво, пов’язані галузі, споживчі податки зайнятих). Також це дозволить уникнути додаткових виплат по безробіттю у розмірі 1,5 мільярда гривень на місяць", - наголошують керівники комбінатів.

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