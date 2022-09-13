Про часткову чи повну мобілізацію в Росії наразі не йдеться, - Пєсков

У Кремлі не обговорюється питання повної чи часткової мобілізації військовозобов’язаних.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Наразі ні, про це не йдеться", - відповів він на запитання журналіста, чи розглядається в Росії питання про повну або часткову мобілізацію.

Раніше росЗМІ цитували слова депутата Держдуми РФ Михайла Шеремета, який заявив, що в Росії необхідно оголосити загальну мобілізацію.

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