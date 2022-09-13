Українські морпіхи ліквідували 12 окупантів та знищили БТР, - ВМС

12 вересня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ВМС ЗСУ.

"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 12 загарбників та 1 БТР. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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