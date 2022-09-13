Новини • Війна

У разі оголошення мобілізації до армії РФ в Криму забиратимуть всіх підряд, нікого не жалітимуть, - Чубаров

5 50812
У разі оголошення мобілізації до армії РФ в Криму забиратимуть всіх підряд, нікого не жалітимуть, - Чубаров
У випадку загальної мобілізації в РФ, в окупованому Криму вона стане тотальною, на війну забиратимуть усіх підряд.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, мобілізація в окупованому Криму може початися у разі, якщо її оголосять на території рф.

"Росія – авторитарна держава, і я не думаю, що вони будуть запроваджувати мобілізацію на окремих територіях. А Крим вони вважають своєю територію, хоча весь світ розуміє, що це тимчасово окупований український півострів", - зазначив Чубаров.

За його словами, якщо ж буде оголошена загальна мобілізація в РФ, то на окупованих територіях, зокрема в Криму, вона буде тотальною і нищівною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про часткову чи повну мобілізацію в Росії наразі не йдеться, - Пєсков

"Вони забиратимуть на війну всіх підряд, нікого не жалітимуть. Навпаки, їм захочеться почистити всіх", - зазначив Чубаров.

Топ коментарі

  • Elvis2
    Единственный выход для мобилизованных - убивать командиров и переходить с оружием в руках на сторону ЗСУ.
  • Алекс Мышкевич
    крисчан в мясорубку кинуть першими
  • Гадський Папа
    Даунбаца не шкода ВЗАГАЛІ. Там знищено ще на початку совка Українців й завезено урус хынзыр ВАГОНАМИ. Сама назва "данбас" - дебільна совкова фуйня помийна, яка СМЕРДИТЬ паРашкою. А от за Къырым я б не чирикав. Къырымли пережили ТАКЕ, що й не снилось нашому БИДЛУ, яке на Крим сере донинька!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини