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Пєсков запевняє, що росіяни підтримують Путіна: Грань у критичних постах "дуже хитка"

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Пєсков запевняє, що росіяни підтримують Путіна: Грань у критичних постах "дуже хитка"
Незважаючи на критичні висловлювання росіян у соцмережах про війну РФ в Україні, Кремль запевняє, що громадяни нібито підтримують Володимира Путіна та його дії.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

"Громадська думка настільки чутлива до того, що відбувається в рамках спеціальної військової операції (так в Росії називають війну в Україні. - Ред.), зрозуміло, що громадська думка реагує дуже і дуже емоційно", - зазначив він.

На прохання журналістів прокоментувати критичні пости в телеграм-каналах, Пєсков заявив, що критичні висловлювання з приводу відступу росіян "у світлі останніх подій допустимі в рамках чинного законодавства, проте грань у цьому питанні є дуже хиткою".

Водночас Пєсков стверджує, що "росіяни підтримують президента, це підтверджують настрої людей, їхні дії, участь у виборах та вибір, зроблений тими, хто використав свій голос".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін знає про відступ військ РФ в Україні, - Пєсков

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Топ коментарі

  • Heisenberg 477a7595
    Пєскову вєрім.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Еще несколько значимых поражений на фронтах и они его вынесут на вилах. Но для Украины ничего глобально не изменится, поскольку народ кацапии жаждет крови и моментально родит нового ху*ла.
  • Нина Карпенко
    Нажаль,це гірка правда.
    Орду треба знищити,і ця відповідальна місія випала на нашу епоху.
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