Пєсков запевняє, що росіяни підтримують Путіна: Грань у критичних постах "дуже хитка"
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".
"Громадська думка настільки чутлива до того, що відбувається в рамках спеціальної військової операції (так в Росії називають війну в Україні. - Ред.), зрозуміло, що громадська думка реагує дуже і дуже емоційно", - зазначив він.
На прохання журналістів прокоментувати критичні пости в телеграм-каналах, Пєсков заявив, що критичні висловлювання з приводу відступу росіян "у світлі останніх подій допустимі в рамках чинного законодавства, проте грань у цьому питанні є дуже хиткою".
Водночас Пєсков стверджує, що "росіяни підтримують президента, це підтверджують настрої людей, їхні дії, участь у виборах та вибір, зроблений тими, хто використав свій голос".