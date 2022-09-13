Україна наполягатиме на санкціях проти "Росатома", - Кулеба

Україна прагне включення російського "Росатому" до нового пакету санкцій Європейського Союзу.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ

Міністр закордонних справ запевнив, що Україна буде просувати тезу президента Зеленського про те, що потрібно заводити під санкції "Росатом". Це питання стало нагальним, після подій навколо Запорізькій АЕС. Адже окрім російських військових, на станції присутні й працівники "Росатому".

"Є всі підстави застосувати санкції проти них. І є країни в ЄС, які проти цього, будемо з ними працювати", - зауважив міністр.

Кулеба зазначив, що новий санкційний пакет ЄС може бути введений швидше, ніж до кінця року. Хоча серед деяких країн ЄС апетит до нових санкцій згасає, і кожен наступний пакет даватиметься складніше, ніж попередній, за нинішнього статус-кво.

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