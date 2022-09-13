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ЗСУ захопили в полон на Харківщині тисячі окупантів, зокрема високопоставлених офіцерів, - Die Welt

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ЗСУ захопили в полон на Харківщині тисячі окупантів, зокрема високопоставлених офіцерів, - Die Welt
Внаслідок контратаки на Харківщині ЗСУ здобули сотні танків і вантажівок, тонни боєприпасів, а також взяли в полон тисячі полонених солдатів російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьке видання Die Welt.

Як зазначається, українська армія досягла значних успіхів у межах контрнаступу в Харківській області.

За даними видання, серед полонених є високопоставлені офіцери.

Автори матеріалу зробили висновок, що на Харківщині Росія не була готова до масштабного наступу України. Москва вивела війська на південь України, щоб підготуватися до українського нападу. Водночас керівництво російської армії, ймовірно, не взяло до уваги необхідність достатнього переукомплектування оборонних позицій у Харківській області.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ну то вже вимінюйте їх на наших хлопців, на Азовців! Нахолєри нам таку ораву утримувати, годувати!!
  • Мобильный крематорий
    Читал комменты, что кацапня, где успевает, всё минирует. До детских игрушек доходит.
    Поэтому, пойманного чмоню хорошо бы в ошейник с цепью на метров 5-7 и пусть ходит руками всё муляет. Нащупал фугас, заменили ваньку и по новой до полного разминирования.
  • Лысый коротышка
    Тільки треба спочатку їх перевірити. Тих, хто в Бучі і т.п. були - тих тихенько закопати живцем десь.
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