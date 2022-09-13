ЄС відправив спецпредставника у Вірменію та Азербайджан на переговори

ЄС закликав Вірменію та Азербайджан повернутись за стіл переговорів після загострення у Нагірному Карабаху та направив свого спецпредставника в обидві країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"В останні години вздовж вірмено-азербайджанського кордону сталися серйозні бої, внаслідок яких загинули люди. Дуже важливо припинити бойові дії та повернутися за стіл переговорів. Усі сили повинні повернутися на позиції, які займали до цієї ескалації, і слід повністю дотримуватись режиму припинення вогню", - заявив Жозеп Боррель.

Глава Євроради Шарль Мішель перебуває у контакті з лідерами двох країн, а Боррель - з міністрами закордонних справ.

"ЄС сповнений рішучості продовжувати діяти як чесний посередник між Вірменією та Азербайджаном, щоб допомогти в досягненні спільної мети створення безпечного, процвітаючого та мирного Південного Кавказу на благо його народів", - йдеться у заяві.

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Спеціальний представник ЄС Тойво Клаар негайно вирушить в Азербайджан і Вірменію, щоб обговорити наступні кроки у процесі діалогу за посередництва ЄС між лідерами Вірменії та Азербайджану.

Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного у спалаху напруженості, яка виникла вночі. Це остання ескалація після десятиліть ворожнечі між країнами через регіон Нагірного Карабаху.

Після свіжого загострення Єреван вирішив звернутися до Росії, Організації договору колективної безпеки та ООН із вимогою вжити заходів.

У вівторок прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що на підставі звернення Вірменії відбувається засідання постійної ради ОДКБ щодо ситуації.

Міністерство закордонних справ України у вівторок заявило, що стежить за останніми подіями на кордоні Азербайджану та Вірменії, де сторони звинувачують одна одну в прикордонних обстрілах.

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