ЗСУ визволили понад 300 населених пунктів на Харківщині. Деокуповано 3 800 кв. км, - Міноборони

Українські захисники звільнили в Харківській області від російських військ вже 3 800 квадратних км. Кількість деокупованих населених пунктів сягнула 300.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ця операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів і вона планувалась на декілька днів, і починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3 800 квадратних км, більше ніж 300 населених пунктів і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації. Операція триває, вона розпланована до повного звільнення Харківської області", - розповіла Маляр.

При цьому вона не стала розголошувати всіх деталей щодо тотального визволення області та висловила впевненість, що "це станеться якнайшвидше".

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