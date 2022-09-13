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Проти "Фонду оборони країни" Корбана, який допомагає ЗСУ, відкрито кримінальне провадження

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Проти "Фонду оборони країни" Корбана, який допомагає ЗСУ, відкрито кримінальне провадження
Проти "Фонду оборони країни", який допомагає ЗСУ та Національній гвардії, розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ.

"Фонд оборони країни" у співпраці з головою штабу оборони Дніпра Геннадієм Корбаном, збирає кошти для забезпечення потреб військових підрозділів територіальної оборони та Національної гвардії України.

Організацію створили у Дніпрі на початку війни на сході України - в травні 2014 року.

Зокрема нещодавно Фонд збирав кошти на 500 вантажівок для ЗСУ. Волонтери знайшли військові склади в Європі, де є армійські вантажівки разом з рем комплектами.

За словами Корбана, Україні потрібні вантажівки, оскільки саме вони відіграли вирішальну роль в успіху ізюмської операції: "Я писав про це з перших днів війни. Ми закуповували та продовжуємо закуповувати легкі вантажівки. А ось чому цього досі не робить Міністерство оборони та різні спецекспортери, невідомо. Можливо, час почати закуповувати, тим більше це не так дорого, але дуже ефективно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова штабу оборони Дніпра Корбан: Ми закуповуємо вантажівки для ЗСУ, можливо, час почати це робити і Міністерству оборони

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    А ким відкрито? Питання риторичне...
    Які ж ви ущербні, гніди зелені. Але від відповідальності всеодно не втечете.
  • Алекс Мышкевич
    Вона как!

    Так це не д'Єрмак з АбраХамкою та чиновниками-урками вкрали 500 вагонів гуманітарки, а Гена Корбан "крисятничає" поставляючи ЗСУ автівки різних видів

    Барига!

    Шановні, ми опинились в "ЗЄ-королівстві кривих зеркал"
  • VOLVO XC 70
    честно говоря не хочется вникать а был ли мальчик.. война на дворе и в стране а маланцы шкубуться как гребанные кацапы..... Вова Зеленский не пора ли агента РФ Дерьмака и ушлебка Татарова призвать на тормоз???!!!
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