Деокуповану Козачу Лопань на Харківщині від’єднають від російського енергопостачання

Під час окупації селища Козача Лопань Дергачівської громади, яке розташоване недалеко від з РФ, жителі отримували електропостачання з Росії. Українське енергопостачання у селищі почали відновлювати.

Про це повідомив голова громади Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Зараз на звільнених територіях, зокрема, в Козачій Лопані, є світло, частково воно було пошкоджене при звільненні. Зараз його відновлюють. Світло поки що надходить з території Росії, безплатно. Сьогодні світло з Росії вже відключиться. Але швидко світло не відновити - дуже зруйновані підстанції, опори, газогони. Але всі зараз включилися, щоб якомога швидше все відновити", - сказав він.

За словами Задоренка, на деокупованих територіях йде також робота з розмінування.

"Працюють сапери, розміновують шляхи, готують проїзди через підірвані переправи для того, щоб можна було доставити будматеріали для відновлення критичної інфраструктури, а також евакуйовувати людей та доставляти гуманітарну допомогу", - додав голова Дергачівської громади.

"Для того, щоб дістатися, треба прибрати автошляхи. Вони всі засипані уламками снарядів. Кожен виїзд — це мінус 1-2 колеса і у військових, і у цивільних. Тому йдуть комунальні підприємства, які розчистять дороги, сапери розмінують траси, щоб були під’їзди, і потім поїдуть відновлювати інфраструктуру. Не раджу людям зараз повертатися додому", - підсумував Задорено.

Читайте: ЗСУ визволили понад 300 населених пунктів на Харківщині. Деокуповано 3 800 кв. м, - Міноборони