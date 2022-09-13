Депутатів заборонених ОПЗЖ та партії Шарія Бурміча і Крохмаля запрошували до ефіру телемарафону "Єдині новини"

12 вересня телеканал "Рада" запросив до розмови в ефірі спільного телемарафону "Єдині новини" народного депутата Анатолія Бурміча, який був обраний від "Опозиційної платформи - За життя", а зараз входить до депутатської групи "Відбудова України". З ним обговорювали опалювальний сезон та підготовку до зими, хоча Бурміч є членом комітету з антикорупційної політики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Запитань, пов’язаних із політичною позицією Бурміча та його оцінками російського вторгнення, йому під час ефіру не ставили.

До повномасштабного вторгнення Бурміч був завсідником токшоу і гостьових студій телеканалів Медведчука, де не раз озвучував проросійські наративи про "зовнішнє управління". Вже після 24 лютого в телевізійному ефірі, запис якого був знищений разом із ютуб-каналом Ukrlive, Бурміч звинувачував у вторгненні російської армії в Україну США, а про оборону України казав: "Я в данной ситуации до конца не могу понять. Чего и какой ценой, и зачем?"

Через ці заяви "Детектор медіа" включив Анатолія Бурміча до "Дошки ганьби" - переліку медійних персонажів, які підтримали російську агресію або поширювали проросійські наративи під час великої війни.

Із фракції ОПЗЖ Анатолій Бурміч вийшов 14 квітня.

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Тим часом головний редактор "Новинарні" Дмитро Лиховій зазначив у фейсбуці, що телеканал "Перший" запросив у ефір телемарафону Вадима Крохмаля від забороненої партії Шарія.

"Анна Чередніченко, а давайте ви більше не будете брати в ефір нацмарафону у слоті Суспільного куп'янських депутатів від забороненої Партії Шарія? Вадим Крохмаль зараз може розповідати все що завгодно, але ж", - зазначає Лиховій.