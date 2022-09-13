У Кабміні викрили посадовця, який 15 років зливав ФСБ таємні документи

Працівник секретаріату Кабінету Міністрів України 15 років шпигував на користь Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на вирок Шевченківського районного суду м. Києва, який оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

За матеріалами справи, чиновника завербували ще у 2007 році. Остання передача документів відбулася напередодні війни. Проте після 24 лютого посадовець припинив співпрацю з ФСБ.

Суд визнав винним працівника уряду, який із липня 2000-го працював в Секретаріаті Кабміну, а з 30 серпня 2019 року — на посаді старшого референта відділу аналізу кореспонденції та моніторингу виконання завдань прем’єр-міністра. Чоловік, якого засуджений називає "колегою", попросив допомоги у копіюванні документів з обмеженим доступом, до яких чиновник мав допуск. Той погодився і скопіював теку з грифом "таємно", що містила державну таємницю.

Надалі, протягом кількох місяців, з періодичністю приблизно один раз на тиждень, чиновник копіював документи, що містили державну таємницю, зокрема відомості у сфері оборони, діяльності Служби безпеки України, зовнішньої політики держави тощо. За ці послуги отримав 3000 доларів.

У 2007 році чиновник Кабінету Міністрів прибув до Москви, де познайомився із двома співробітниками 5-ої Служби Федеральної служби безпеки РФ, один із яких представився працівником Міністерства закордонних справ РФ. Йому за грошову винагороду запропонували збирати та передавати РФ відомості щодо вектора зовнішньої політики України, ситуації в окремих регіонах, забезпечення обороноздатності, діяльності правоохоронних органів та спеціальних служб.

Після того протягом приблизно 3-6 місяців 2007 року чиновник копіював документи українського уряду, які містили відомості, що становлять державну таємницю, для подальшої передачі співробітнику 5-ої Служби ФСБ РФ. За це отримав близько 800 доларів.

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У 2010-му співробітник 5-ї Служби ФСБ РФ зустрівся із чиновником і домовився, що той працюватиме самостійно, без свого "колеги", адже з останнім у росіян відбувся конфлікт.

Відомо, що з того часу засуджений заповнив для ФСБ анкету і росіяни присвоїли йому псевдонім Григорий.

Чиновнику видали мобільний телефон і фотоапарат, щоб фотографувати документи, що циркулюють у КМУ, а також карти пам’яті для накопичення знімків.

Протягом наступних кількох місяців посадовець фотографував документи, що містили інформацію по лінії міжнародного співробітництва, обороноздатності, інфраструктурних проєктів тощо, до яких мав доступ на роботі, у тому числі з грифом "Для службового користування".

З кінця жовтня 2010-го і до лютого 2015 року чиновник не мав контактів із представниками спецслужб РФ. Проте вже взимку 2015 з ним вийшов на зв'язок співробітник 5-ої Служби ФСБ РФ і попросив зустрітися в Мінську. Посадовцю запропонували продовжити співпрацю. На що він погодився на умовах грошової винагороди. Тоді ж звинуваченому було видано новий телефон, із заздалегідь встановленим спеціальним програмним забезпеченням для конфіденційного зв‘язку.

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У період 2015-2018 років обвинувачений знову фотографував документи й пересилав через захищені месенджери. За передану інформацію отримував від 2 до 5 тисяч доларів США під час особистих зустрічей у Білорусі, Кіпрі, у Вірменії та Азербайджані.

Влітку 2018 року українського посадовця "передали" іншому представнику спецслужб. З цього часу та до лютого 2022 року звинувачений передав інформацію у сфері оборони, економіки, правоохоронної діяльності та зовнішніх відносин України, що циркулює в системі документообігу Кабінету Міністрів України, роблячи фото і пересилаючи ФСБ. Йому платили від 4 до 10 тисяч доларів під час особистих зустрічей на території Азербайджану, Туреччини, Кіпру.

7 лютого 2022 року обвинувачений надіслав працівнику ФСБ РФ відскановані зображення документів "Щодо невідкладних заходів реагування на виклики в енергетичній сфері", відскановані зображення довідок щодо проблемних питань, які потребують вирішення на Об’єкті № 1,2 Кабінету Міністрів України й довідки щодо практичної перевірки запасних пунктів управління окремих обласних державних адміністрацій з приміткою "таємно".

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Шпигуна в Кабміні викрила Служба безпеки України у квітні 2022 року. 6 квітня у чиновника вдома провели обшук. Вже через два дні він визнав свою вину повністю і дав показання по суті підозри.

Дії ексчиновника були кваліфіковані як державна зрада, тобто шпигунство, надання іноземній державі та її представникам допомоги в підривній діяльності проти України, за попередньою змовою з групою осіб. Внаслідок його підривної діяльності настали тяжкі наслідки у вигляді повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Чиновника засудили до 12 років ув’язнення із конфіскацією всього майна, оскільки він скоював злочини за грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів.

Як обставину, що пом’якшує покарання, суд зміг врахувати щире каяття та активне сприяння слідству.

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