Українці повинні виграти війну, альтернативи немає, - прем’єрка Фінляндії Марін

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін наголосила, що Європа має продовжувати надавати Україні всі види допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європарламенту.

"Українці довели свою хоробрість й витривалість, і вони повинні виграти війну - альтернативи немає. Тому європейці повинні продовжувати надавати Україні всі види допомоги і бути готовими прийняти ще більш жорсткі санкції і візові обмеження проти Росії", - наголосила вона, виступаючи перед депутатами Європарламенту в Страсбурзі, в рамках серії дебатів "Це Європа".

За її словами, недалекоглядні дії Росії вже призвели до ще більшої згуртованості Західного альянсу.

Також прем'єрка Фінляндії згадала про енергетичну кризу в Європі та закликала до короткострокових заходів щодо зниження цін на електроенергію.

"Нинішня криза не перша в Європі і не буде останньою", - наголосила Марін.

Саме тому вона закликала Європу протистояти російському енергетичному здирництву, залишатися єдиною та підтримувати свої цінності: верховенство права, демократію та права людини.

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