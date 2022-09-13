Зюганов заявив, що в Україні не спецоперація, а війна, і закликав до загальної мобілізації. У соцмережах бурхливо відреагували (оновлено)

Про це заявив лідер КПРФ Геннадій Зюганов на засіданні у Держдумі у вівторок, 13 вересня

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео з виступом Зюганова опубліковане на youtube-каналі.

Зюганов закликав до загальної мобілізації у Росії.

"Чим спеціальна військова операція відрізняється від війни? Військову операцію ви можете припинити будь-якої миті. Війну ви припинити не можете, вона закінчується або перемогою, або поразкою. Я вас підводжу до думки, що йде війна, і програти її ми не маємо права. Зараз не панікувати. Потрібна повна мобілізація країни, потрібні зовсім інші закони", - сказав Зюганов.

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Проте, як пише OBOZREVATEL, росіяни ідею про мобілізацію не оцінили та накинулися на Зюганова в соцмережах: "Діду, пігулки випий", "Відправляй дітей своїх, а молодим дай пожити", "Правильно, зеки та бомжі закінчуються", "Ось сам і йди", "На концерт до Кобзона його", "Ну все, наговорив на статтю" , "Так все ж за планом, без паніки", "Всіх чиновників на фронт, якщо їм потрібна "могилізація", – написали в коментарях.

Більшість користувачів мережі взагалі не соромилися і "послали" Зюганова, не виявивши ні найменшого бажання їхати воювати в чужу країну.







